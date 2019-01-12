ترامب يعد بتحسين شروط تأشيرات دخول العاملين المهرة

الرئيس الأميركي دونالد رامب

وعد الرئيس الأميركي دونالد رامب بتحسين شروط إقامة الأجانب المهرة الحاصلين على تراخيص عمل في الولايات المتحدة، وتمكينهم من أن يحظوا بفرصة السعي للحصول على الجنسية الأميركية.

وكتب ترامب على «تويتر»، مساء الجمعة: «فليطمئن حاملو تأشيرات الإقامة (اتش 1-بي): هناك تغييرات جارية لتبسيط شروط إقامتكم وجعلها دائمة، لا سيما بفضل مسار محتمل للحصول على المواطنة».

وأضاف: «نريد أن نشجع الموهوبين وأصحاب المؤهلات العالية على مواصلة مسارهم المهني في الولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

وتعتمد شركات التكنولوجيا في «سيليكون فالي»، لا سيما لتوظيف العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر الهنود، بشكل كبير على تلك التأشيرات.

وكان ترامب تحدث من قبل عن تحسين شروط تأشيرات العمل هذه، لكنه كان دائمًا يؤكد أنه يعطي الأولوية للعمالة الأميركية.

وتصدر الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة عمل سنويًا لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الأجانب الذين لديهم عقد عمل. ويشكل الهنود ثلاثة أرباع المتقدمين للحصول على هذه التأشيرات.

وتعد تصاريح العمل محددة المدة المصممة في المقام الأول للعلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، على وجه الخصوص جسرًا للكثير من الهنود الراغبين في العمل في شركات التكنولوجيا الأميركية.