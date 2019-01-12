مقتل ثلاثة وإصابة 23 آخرين إثر اقتحام حافلة محطة في كندا

حافلة تقتحم محطة للحافلات في مدينة أوتاوا الكندية، 11 يناير 2019 (رويترز)

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 23 آخرون إثر اقتحام حافلة من طابقين محطة للحافلات في مدينة أوتاوا الكندية خلال ساعة الذروة.

وأدى التصادم، الذي وقع في محطة حافلات مزدحمة في الطرف الغربي من المدينة، إلى اقتلاع جزء من الطابق العلوي للحافلة، حسب «رويترز».

وقال رئيس بلدية أوتاوا، جيم واتسون، في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: «يؤسفني جدًا أن أعلن أن ثلاثة أشخاص تأكدت وفاتهم منهم اثنان كانا في الحافلة وآخر كان على الرصيف».

وأضاف أن 23 شخصًا آخرين أصيبوا في التصادم، بينها حالات خطرة جرى نقلها إلى المستشفى، كما أكد مستشفى أوتاوا على «تويتر» استقباله تسعة مصابين في حالة حرجة جراء الحادث.

ومن جهته، قال قائد شرطة أوتاوا شارل بورديلو إنه تم اعتقال سائق الحافلة في موقع الحادث ويجري استجوابه، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل أخرى.

ويعد هذا ثاني حادث تصادم كبير لحافلة نقل عام بمدينة أوتاوا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن اصطدمت حافلة ركاب من طابقين بقطار ركاب في سبتمبر عام 2013 ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص منهم سائق الحافلة.