مقتل ثلاثة وإصابة 23 آخرين إثر اقتحام حافلة محطة في كندا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 12:24 مساء
حافلة تقتحم محطة للحافلات في مدينة أوتاوا الكندية، 11 يناير 2019 (رويترز)

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 23 آخرون إثر اقتحام حافلة من طابقين محطة للحافلات في مدينة أوتاوا الكندية خلال ساعة الذروة.

وأدى التصادم، الذي وقع في محطة حافلات مزدحمة في الطرف الغربي من المدينة، إلى اقتلاع جزء من الطابق العلوي للحافلة، حسب «رويترز».

وقال رئيس بلدية أوتاوا، جيم واتسون، في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: «يؤسفني جدًا أن أعلن أن ثلاثة أشخاص تأكدت وفاتهم منهم اثنان كانا في الحافلة وآخر كان على الرصيف».

وأضاف أن 23 شخصًا آخرين أصيبوا في التصادم، بينها حالات خطرة جرى نقلها إلى المستشفى، كما أكد مستشفى أوتاوا على «تويتر» استقباله تسعة مصابين في حالة حرجة جراء الحادث.

ومن جهته، قال قائد شرطة أوتاوا شارل بورديلو إنه تم اعتقال سائق الحافلة في موقع الحادث ويجري استجوابه، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل أخرى.

ويعد هذا ثاني حادث تصادم كبير لحافلة نقل عام بمدينة أوتاوا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن اصطدمت حافلة ركاب من طابقين بقطار ركاب في سبتمبر عام 2013 ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص منهم سائق الحافلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة لتجنب تسوس الأسنان