انفجار باريس يسجل عددًا من الجرحى

عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران التي اندلعت بعد انفجار في مخبز في وسط باريس (ا ف ب)

وقع انفجار قوي في مخبز بوسط باريس، صباح السبت، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتحطم زجاج واجهات محال محيطة إثر تسرب محتمل للغاز، كما أعلنت الشرطة وصحفيون من وكالة «فرانس برس» في المكان.

واندلع حريق بعد الانفجار الذي وقع حوالي الساعة التاسعة (08:00 ت غ) في الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية، وهي منطقة سكنية وتجارية.

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وأظهرت صور نشرت على «تويتر» ركامًا متناثرًا في الشارع، فيما دمر الدور الأسفل للمبنى، واشتعلت فيه النيران. كما تعرضت سيارات متوقفة لأضرار.

وشاهد مراسل «فرانس برس» عناصر الإطفاء يخرجون شخصًا على الأقل على حمالة من المبنى.

وهرع عناصر الإطفاء لإخماد الحريق وإجلاء عدد من سكان المبنى مستخدمين السلالم، فيما عالجت فرق الإسعاف عددًا من المصابين في مكان الحادثة.