النائبة تولسي جابارد تعلن ترشيح نفسها للرئاسة الأميركية في 2020

النائبة الأميركية، تولسي جابارد

أعلنت النائبة الديمقراطية الأميركية تولسي جابارد عزمها الترشح في السباق الانتخابي للرئاسة في الولايات المتحدة، التي تجرى في العام 2020.

وقالت جابارد، في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» الأميركية، سيتم بثها اليوم السبت: «قررت الترشح وسأصدر بيانًا رسميًا خلال الأسبوع المقبل».

وقالت جابارد (37 عامًا)، التي شاركت في حرب العراق، إن «التركيز الرئيسي لحملتها الانتخابية سيكون على قضية الحرب والسلام». ولم يرد مكتبها على طلب للتعليق، حسب «رويترز».

يشار إلى أن السناتورة الديمقراطية الأميركية إليزابيث وارن قد أعلنت هي الأخرى، في 31 ديسمبر، تشكيل لجنة لبحث فرص ترشحها في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر 2020.