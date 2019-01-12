مكتب التحقيقات الفدرالي حقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 11:18 صباحا
دونالد ترامب (فرانس برس)

ذكرت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية نقلاً عن مصادر لم تحددها الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) فتح في 2017 تحقيقًا ليحدد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا.

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وقالت الجريدة ونقلت وكالة «فرانس برس»، إن التحقيق دُمج بسرعة في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر، حول شبهات في تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016. ولم تذكر الجريدة أي معلومات عن النتائج المحتملة لتحقيقاتها.

وأوضحت الجريدة أن مكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيقه بعد إقالة مديره جيمس كومي بقرار من ترامب في مايو 2017. وقالت المصادر التي نقلت الجريدة معلوماتها، إن التحقيق كان يتألف من شق تجسسي وشق جنائي.

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والشق المتعلق بمكافحة التجسس هدفه تحديد ما إذا كان ترامب عمل عمدًا أو عن غير قصد لحساب موسكو. أما الشق الجنائي فيتعلق بإقالة كومي حسب الجريدة التي قالت إنه لم يعرف ما إذا كانت التحقيقات المتعلق بمسألة التجسس مستمرة إلى الآن.

وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفدرالي اشتبه بوجود علاقات محتملة بين روسيا وترامب منذ حملة انتخابات 2016.

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لكنه لم يفتح تحقيقًا إلا بعدما أقال ترامب جيمس كومي الذي رفض تقديم الولاء له ووقف التحقيقات الأولية حول تواطؤ محتمل مع روسيا.

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