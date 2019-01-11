ردًا على خطاب بومبيو.. إيران: الولايات المتحدة مصابة بـ«هستيريا»

الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي (الإنترنت)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعاني من «هستيريا» بسبب عدم قدرتها على إيجاد بديل من الاتفاق النووي التاريخي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال بهرام قاسمي عبر قناته على تطبيق «تلغرام» إن واشنطن «انسحبت من اتفاق شامل وشرعي جرى التوصل إليه عبر المفاوضات، وهي الآن مصابة بهستيريا مزمنة بسبب عدم استطاعتها ايجاد بديل منه».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو انسحاب بلاده من اتفاق عام 2015 النووي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

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وهذا هو رد الفعل الإيراني الأول على خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي ألقاه في الجامعة الأميركية بالقاهرة وشنّ خلاله هجوما على إيران.

ودعا بومبيو في خطابه إلى «إنهاء الخصومات القديمة»، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على إنشاء «تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط» ضد إيران يجمع دولاً خليجية، بالإضافة إلى مصر والأردن «لمواجهة أهم الأخطار في المنطقة».

ووصف قاسمي الخطة المقترحة من بومبيو بأنّها «مسار لا فائدة منه لأميركا»، وقال إنها تثبت أن الإدارة الأميركية الحالية هي عدو لإيران وشعبها.

وتهدف جولة بومبيو إلى طمأنة حلفاء واشنطن بعد قرار ترامب سحب جميع الجنود الأميركيين الموجودين في سوريا.