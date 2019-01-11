ردًا على خطاب بومبيو.. إيران: الولايات المتحدة مصابة بـ«هستيريا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 09:37 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي (الإنترنت)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعاني من «هستيريا» بسبب عدم قدرتها على إيجاد بديل من الاتفاق النووي التاريخي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال بهرام قاسمي عبر قناته على تطبيق «تلغرام» إن واشنطن «انسحبت من اتفاق شامل وشرعي جرى التوصل إليه عبر المفاوضات، وهي الآن مصابة بهستيريا مزمنة بسبب عدم استطاعتها ايجاد بديل منه».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو انسحاب بلاده من اتفاق عام 2015 النووي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

ردًا على مزاعم أميركية.. إيران: البرنامج الصاروخي «دفاعي»

وهذا هو رد الفعل الإيراني الأول على خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي ألقاه في الجامعة الأميركية بالقاهرة وشنّ خلاله هجوما على إيران.

ودعا بومبيو في خطابه إلى «إنهاء الخصومات القديمة»، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على إنشاء «تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط» ضد إيران يجمع دولاً خليجية، بالإضافة إلى مصر والأردن «لمواجهة أهم الأخطار في المنطقة».

ووصف قاسمي الخطة المقترحة من بومبيو بأنّها «مسار لا فائدة منه لأميركا»، وقال إنها تثبت أن الإدارة الأميركية الحالية هي عدو لإيران وشعبها.

وتهدف جولة بومبيو إلى طمأنة حلفاء واشنطن بعد قرار ترامب سحب جميع الجنود الأميركيين الموجودين في سوريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
واينر: ليبيا أمام اختبار صعب في 2019 ونجاح سلامة يعتمد على جهود القوى الخارجية
ليبيا
سلامة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المدير التنفيذي لـ«آبل» يحصل على راتب 16 مليون دولار