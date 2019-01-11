وزير الخارجية الأميركي يصل البحرين في محطته الأولى في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 12:44 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث لصحافيين خلال جولة له في مسجد الفتاح العليم (ا ف ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إلى البحرين، محطته الأولى في الخليج، في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط، بحسب صحافي في وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الشراكة مع دول الخليج ضرورية من أجل حماية إمدادات الطاقة العالمية ومحاربة «الإرهاب الإسلامي الراديكالي» بالإضافة إلى «مواجهة العدوان الإيراني». والبحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في غداء عمل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان ونظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. وكان بومبيو استهل جولته في الشرق الأوسط بزيارة الأردن ثم العراق ومصر.

وسيتوجه الوزير الأميركي بعد البحرين إلى الإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، أي كل دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأكد الناطق أن «مجلس تعاون خليجي متحد هو حجر الأساس للسلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي وهو النظام الإيراني».

ويمر مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 بأزمة داخلية منذ صيف عام 2017.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 بعدما اتّهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة وبالتدخل في شؤونها. ونفت الدوحة مرارًا هذه الاتهامات.

وتقوم الولايات المتحدة والكويت بجهود وساطة لحل الأزمة لكنها لم تنجح في ذلك إلى اليوم.

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