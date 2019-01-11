تركيا تأمر بالقبض على 100 من العسكريين يشتبه في صلتهم بكولن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 12:24 مساء
فتح الله كولن رجل الدين التركي. (رويترز)

قال ممثلو ادعاء والإعلام الرسمي إن تركيا أصدرت أمرًا بالقبض على أكثر من مئة من الجنود والطلاب العسكريين السابقين للاشتباه في صلتهم بالشبكة التي أسسها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في عام 2016.

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وتنفذ الشرطة عملياتها التي تستهدف أنصار كولن بشكل مستمر منذ محاولة الانقلاب واكتسبت هذه العمليات زخمًا في الآونة الأخيرة. وينفي كولن تورطه في محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 250 شخصًا، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال مكتب النائب العام في إسطنبول إنه أمر بالقبض على 50 مشتبهًا بهم منهم ستة ضباط وبقيتهم طلاب أكاديمية عسكرية تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب على خلفية تحقيق بشأن الذين لهم صلة بكولن داخل الجيش.

وقال البيان إن هذه العملية التي شملت 16 إقليمًا ركزت على اتصالات عبر كبائن هواتف عمومية.

وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء الرسمية إن ممثلي الادعاء في إقليم أضنة بجنوب البلاد أمروا بالقبض على 52 جنديًا آخرين، منهم 42 ما زالوا في الخدمة، في عملية شملت 20 إقليمًا.

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وذكرت الوكالة أن ضباطًا آخرين في الخدمة برتب كولونيل وميجر وليفتنانت يواجهون الاعتقال بسبب إجراء اتصالات من هواتف عمومية مع أشخاص يشتبه في صلتهم بكولن. وأضافت أنه تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم بالفعل.

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