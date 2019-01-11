برلمانيون أميركيون يحيون ذكرى مئة يوم على مقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 07:50 صباحا
رئيس مجلس إدارة صحيفة واشنطن بوست فريد ريان متحدثا في الكونغرس الأميركي في ذكرى مرور 100 يوم على مقتل خاشقجي. (فرانس برس)

أحيا برلمانيّون جمهوريّون وديموقراطيّون، إلى جانب أصدقاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومنظّمات مدافعة عن حرّية الصحافة، الخميس في الكونغرس ذكرى مرور مئة يوم على اغتياله.

وفي القاعة التي تصدّرتها صورة خاشقجي، بدأ إحياء الذكرى بالوقوف دقيقة صمت على روح الصحافي الذي قُتل في الثاني من أكتوبر الماضي.

وكان خاشقجي مقرّبًا من دوائر السُلطة في السعوديّة، قبل أن يتحوّل إلى منتقد لوليّ العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد قُتل وقُطّعت جثّته داخل القنصليّة السعودية في اسطنبول، في عمليّة أكدت الرياض بعد أسابيع من النفي أنّ عناصر نفّذوها «خارج إطار صلاحيّاتهم».  

وأعلنت المملكة لاحقًا توقيف 21 شخصًا للاشتباه في تورّطهم بالعمليّة، لكنّها أبعدت الشبهات عن ولي العهد النافذ.

وقالت الرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي إنّ «اغتيال خاشقجي عمل بغيض وإهانة للبشريّة».

وأضافت: «إذا قرّرنا أنّ المصالح التجاريّة يجب أن تسحق تصريحاتنا وأفعالنا، فعلينا أن نُقرّ بأننا فقدنا كلّ سلطةٍ أخلاقيّة لإدانة فظائع في أيّ مكان في العالم».

وقال فريد ريان، رئيس مجلس إدارة صحيفة «واشنطن بوست» التي كان خاشقجي يكتب فيها، إنّ مقتل الصحافي السعودي «أثّر بعمق على زملائه».

وأضاف: «لكنّ الأمر لا يتعلّق بقتل صحافي بريء فحسب»، معتبرًا أنّ «اغتيال جمال يدخل في إطار هجمات متنامية على حرّية الصحافة يشنّها طغاة في كلّ أنحاء العالم».

من جهتها، تحدّثت مديرة منظّمة «مراسلون بلا حدود» في أميركا الشمالية مارغو إيوين عن وجود «صحافيّين ومدوّنين وعاملين في وسائل إعلام يعيشون كلّ يوم تحت التهديد». وقالت: «دعونا نؤكّد معاً أنّ مَن دفع، مثل جمال، الثمن الأكبر، لن تذهب تضحياته سدى».

بدورها، كانت منظّمة العفو الدوليّة غير الحكوميّة قد دعت الخميس إلى فتح تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي تحت إشراف الأمم المتّحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العيساوي: التغيير في جهازي المعاون مرفوض
رياضة محلية
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
دار «تيفاني» تكشف مصدر الماس المستخدم بمجوهراتها
منوعات
شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
واينر: ليبيا أمام اختبار صعب في 2019 ونجاح سلامة يعتمد على جهود القوى الخارجية
ليبيا
سلامة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري
ليبيا
جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المدير التنفيذي لـ«آبل» يحصل على راتب 16 مليون دولار