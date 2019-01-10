زعيم حزب العمال البريطاني: الانتخابات لها أولوية على استفتاء بريكست

جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا. (رويترز)

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، الخميس، إن للانتخابات العامة أولوية على إجراء استفتاء جديد على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كوربين، في خطاب بشمال إنجلترا بحسب وكالة «رويترز»، أن حزب العمال سيصوت الأسبوع المقبل ضد صفقة الانسحاب التي أبرمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي وإنه إذا أسقط البرلمان الصفقة فينبغي إجراء انتخابات عامة.

وقال زعيم حزب العمال: «إذا لم يتسن إجراء انتخابات عامة فسنطرح كل الخيارات على الطاولة بما في ذلك خيار إجراء استفتاء عام»، مضيفًا: «لكن الانتخابات ينبغي أن تكون لها الأولوية. هذا ليس أكثر الخيارات عملية فحسب بل أيضًا أكثرها ديمقراطية».

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، واجهت أمس الأربعاء نكسة جديدة بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي تنوي اتخاذها في حال رفض البرلمان خطة بريكست في التصويت المرتقب الأسبوع المقبل.

والنص الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين على مدى 17 شهرًا سيعرض على التصويت أمام النواب في 15 يناير.