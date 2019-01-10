ألمانيا تلغي نحو 643 رحلة بسبب إضراب عمال أمن في مطارات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 12:55 مساء
أفراد أمن في مطار كولونيا يحملون أعلام نقابة عمال القطاع العام الألمانية. (رويترز)

ألغت السلطات الألمانية أكثر من 640 رحلة جوية، اليوم الخميس، بسبب إضراب عمال الأمن في مطارات دوسلدروف وكولونيا وشتوتجارت في محاولة للضغط على الإدارة في محادثات تتعلق بالأجور.

وقالت المطارات، بحسب وكالة «رويترز»، إن السلطات ألغت 643 رحلة من بين 1054 إجمالًا، وأضافت أن الكثير من الركاب البالغ عددهم 115 ألفًا في المتوسط يوميًا سيتأثرون في ظل تأخير لفترات طويلة أمام نقاط التفتيش الأمني.

وقالت نقابة عمال القطاع العام الألمانية (فيردي) إنها تتفاوض نيابة عن 23 ألفًا من عمال الأمن في ألمانيا، مضيفة أن المحادثات بشأن الأجور ستستأنف يوم 23 يناير.

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بمقدار 20 يورو في الساعة قبل حساب الضريبة.

وأدى إضراب في مطاري شونفيلد وتيجل في برلين الإثنين الماضي إلى تأخير وإلغاء رحلات.

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