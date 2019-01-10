وزير بريطاني: الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون «كارثيًا»

وزير الشركات البريطاني غريغ كلارك. (أ ف ب)

حذر وزير الشركات البريطاني، غريغ كلارك، اليوم الخميس من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال رفض البرلمان الاتفاق حول بريكست سيكون «كارثيًا» للمملكة المتحدة.

وقال كلارك لـ«بي بي سي 4»، وهي إحدى محطات هيئة الإذاعة البريطانية، إن خروج بريطانيا دون «شبكة أمان» في 29 مارس قد يؤدي إلى «وضع كارثي» تحكم المبادلات التجارية فيه قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن المبادلات في هذه الحالة «ستكون في حدودها الدنيا مع أقرب شركائنا».

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، واجهت أمس الأربعاء نكسة جديدة بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي تنوي اتخاذها في حال رفض البرلمان خطة بريكست في التصويت المرتقب الأسبوع المقبل.

والنص الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين على مدى 17 شهرًا سيعرض على التصويت أمام النواب في 15 يناير.

لكن إقراره من قبل البرلمان البريطاني يبقى غير مضمون، لأن بعض النواب المؤيدين بريكست يخشون عدم فك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال النواب المؤيدون أوروبا يأملون في العودة عن هذا القرار.