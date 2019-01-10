العثور على 20 جثة في المكسيك قرب الحدود مع أميركا

قال مسؤول أمني إن السلطات المكسيكية عثرت على 20 جثة، 17 منها محترقة بالقرب من مدينة نويبو لاريدو القريبة من الحدود مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، أن السلطات عثرت أيضًا على خمس سيارات محترقة بالقرب من الجثث في بلدة ميجيل أليمان على الجهة المقابلة لولاية تكساس عبر نهر ريو جراندي في ولاية تماوليباس في شمال البلاد.

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.

وأصبحت تماوليباس أحد أكثر الولايات المكسيكية التي يجتاحها العنف حيث تنتشر بها عصابات تتنازع السيطرة على تهريب المخدرات والسرقة بالإكراه واستغلال المهاجرين.

وعثرت السلطات على مئات الجثث في قبور مجهولة في الأعوام القليلة الماضية في أعقاب حرب على المخدرات دامت نحو عشر سنوات بقيادة الجيش للتخلص من العصابات مما أدى لنزاعات أكثر دموية على مناطق النفوذ.