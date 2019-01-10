الشرطة الأسترالية تعتقل رجلاً للاشتباه بإرساله طرودًا مشبوهة إلى بعثات دبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 07:25 صباحا
عبارة تنقل سياحاً في نهر يارا في ملبورن. (فرانس برس)

أعلنت السلطات الأسترالية الخميس أنّ الشرطة اعتقلت رجلاً للاشتباه بإرساله عشرات الطرود المشبوهة إلى بعثات دبلوماسية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت السلطات أن الموقوف يبلغ من العمر 48 عامًا، وقد اعتقل مساء الأربعاء في منزله في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد للاشتباه بإرساله ما مجموعه 38 طردًا مشبوهًا إلى سفارات وقنصليات في العاصمة كانبيرا ومدينتي سيدني وملبورن.

واعتقل المشتبه به بعيد ساعات من تلقي العديد من السفارات والقنصليات في أستراليا طرودًا مشبوهة لم يتّضح حتى الساعة ما إذا كان محتواها خطرًا أم لا.

ولا يبدو أنّ هناك أيّ منطق واضح في لائحة البلدان المستهدفة ومن بينها بريطانيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا والهند واليابان وسويسرا وإسبانيا ومصر وباكستان ونيوزيلندا.

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