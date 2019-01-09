سالفيني: بولندا وإيطاليا ستقودان «الربيع الأوروبي الجديد»

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ونظيره البولندي خلال مؤتمر صحفي في وارسو . (فرانس برس)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الأربعاء في وارسو أن إيطاليا وبولندا ستقودان «الربيع الأوروبي الجديد» الذي يدعو إليه لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وأدلى المسؤول الإيطالي بهذا الموقف أمام الصحفيين قبل لقائه ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم الحزب القومي المحافظ الحاكم في بولندا. وقد يتطرق معه إلى إمكان التعاون عشية الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، بحسب ما أوردت صحيفة «ريبوبليكا» الإيطالية.، بحسب «فرانس برس».

وقال سالفيني الذي يترأس حزب الرابطة اليميني المتطرف بعدما التقى وزير الداخلية البولندي يواكيم برودشينسكي إن «أوروبا تعودت لأعوام أن تتحدث عن المحور الفرنسي الألماني، (في حين) نستعد لإرساء توازن جديد وطاقة جديدة في أوروبا».

وأضاف أن «بولندا وإيطاليا ستقودان من دون شك هذا الربيع الأوروبي الجديد، هذه النهضة لقيم أوروبية فعلية مع قدر أقل من المال والبيروقراطية وقدر أكبر من العمل والأمن». وأكد سالفيني أن «الأمن لا يمكن ضمانه عبر مساعدة المهربين والمنظمات غير الحكومية المتواطئة، بل عبر الدفاع عن حق كل بلد في حماية حدوده. إن من يرضخ لاستفزاز بروكسل أوالمنظمات غير الحكومية لا يؤدي فقط خدمة سيئة للإيطاليين بل لجميع الأوروبيين».

وشدد نظيره البولندي على توافق إيطاليا وبولندا على غالبية المواضيع التي تمت مناقشتها. وقال إن البلدين «لا يعتزمان الخروج من الاتحاد الأوروبي، إنهما جزء لا يتجزأ من الاتحاد نريد تعزيزه، تحسين أمن مواطنينا وإصلاحه ليكون أقرب إلى الناس منه إلى النخب».

واجتمع سالفيني أيضًا في وارسو برئيس الوزراء المحافظ ماتيوش مورافيتسكي، واصفًا اللقاء بأنه «ممتاز» ومؤكدًا لوكالة الأنباء البولندية أنه يأمل في ولادة «محور إيطالي بولندي». وقبل ساعات، أكد رئيس الوزراء البولندي في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية التقارب في المواقف بين روما ووارسو، متهمًا الاتحاد الأوروبي بأنه يميز بين الدول الأعضاء.