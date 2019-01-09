بلجيكا تتهم رجلًا بتزويد منفذي هجمات باريس بالسلاح

المقهى المجاور لقاعة باتاكلان يوم اعتداءات باريس. (أ ف ب)

وجهت السلطات البلجيكية الاتهام لأحد مواطنيها بتقديم الأسلحة للمهاجمين الذين نفذوا هجمات في باريس نوفمبر من العام 2015.

وقال الناطق باسم الادعاء الاتحادي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة «رويترز»، «خضع الشخص للاستجواب قبل عيد الميلاد. المسألة تتعلق بتقديم أسلحة».

ووجهت للرجل اتهامات بالضلوع في أنشطة منظمة إرهابية وأمرت محكمة بحبسه.

وأسفرت الهجمات المنسقة التي نفذها تنظيم «داعش» بالقنابل والأسلحة النارية في باريس في نوفمبر عن مقتل 130 شخصًا في أسوأ هجمات تشهدها الأراضي الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت جريدة «لا ديرنيير أور» التي كشفت النبأ أن المشتبه به يدعى محمد إ

وقالت إن المشتبه به له صلة بمحمد بكالي، الذي يُعتقد أنه قدم دعمًا لوجستيًا لمنفذي الاعتداءات والذي اعتقل في بلجيكا بعد أسبوعين على تنفيذ الهجمات وجرى تسليمه للسلطات الفرنسية.

ويشير المحققون البلجيكيون إلى أدلة تؤكد أن بكالي استأجر خمس سيارات على الأقل بين سبتمبر ونوفمبر 2015 استخدمها الجهاديون الذين نفذوا الاعتداءات.

ويشتبه أيضًا في أن بكالي استأجر عددًا من الشقق باسم مزور.

وتبحث السلطات الفرنسية، التي تتعاون مع نظرائها في بلجيكا، عن نحو 15 مشتبهًا بهم في سياق الاعتداءات.