حكومة ماي تحذر مجلس النواب من أنه لا مجال للتفاوض على بريكست مجددًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 12:47 مساء

حذرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان، اليوم الأربعاء، من أن التفكير في أنه بإمكان الحكومة التفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفضوا اتفاقًا تفاوضت عليه ماي في تصويت الأسبوع المقبل، مجرد وهم.

وما زال غموض شديد يكتنف مصير خروج بريطانيا من التكتل - وتتراوح الخيارات من خروج غير منظم إلى إجراء استفتاء آخر- لأن من المتوقع أن يرفض النواب اتفاقًا أبرمته ماي مع الاتحاد في نوفمبر سيجري التصويت عليه يوم 15 يناير، وفق وكالة «رويترز».

وألغت ماي تصويتًا كان مقررًا الشهر الماضي وأقرت بأن البرلمان كان سيرفضه. واستأنف النواب اليوم الأربعاء مناقشة الاتفاق قبيل التصويت الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، ديفيد ليدينجتون، في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لا أعتقد أن الرأي العام البريطاني يتقبل أوهامًا عن اتفاقات بديلة سحرية ستخرج بصورة ما من خزانة في بروكسل».

وأضاف: «هذا الاتفاق المطروح على الطاولة شهد عملية أخذ ورد صعبة من الجانبين».

واستبعدت ماي مرارًا تأجيل الخروج لكنها حذرت كذلك النواب من أنهم إذا رفضوا الاتفاق ستخرج عملية الانسحاب عن مسارها أو ستضطر بريطانيا للخروج من التكتل دون اتفاق.

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