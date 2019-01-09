البرازيل تنسحب من اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة

وزير خارجية البرازيل إرنستو أراوجو. (رويترز)

قال دبلوماسي برازيلي مطلع إن بلاده انسحبت من اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وعدد متنامٍ من الدول الأخرى في رفض الاتفاق.

كان وزير خارجية البرازيل، إرنستو أراوجو، قال الشهر الماضي قبل أدائه اليمين إنه ينوي الانسحاب من الاتفاق.

وأكد الدبلوماسي البرازيلي، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن البرازيل انسحبت بالفعل من الاتفاق.

وقال أراوجو الشهر الماضي إن الاتفاق «أداة غير ملائمة» للتعامل مع القضية، وإنه ينبغي أن تضع كل دولة سياساتها الخاصة.

ومع بلوغ عدد اللاجئين 21.3 مليون على مستوى العالم، بدأت الأمم المتحدة العمل على الاتفاق غير الملزم بعد وصول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا في العام 2015، الكثيرون منهم فروا من الحرب الأهلية في سورية والفقر في أفريقيا.

ويتصدى الاتفاق لقضايا مثل كيفية حماية اللاجئين ودمجهم وإعادتهم إلى بلادهم. وواجه انتقادات من سياسيين أوروبيين معظمهم من اليمين يقولون إنه قد يؤدي إلى زيادة الهجرة.

ووافقت كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193، باستثناء الولايات المتحدة، على صياغته في يوليو لكن لم تصدق عليه رسميًا سوى 164 دولة بينها البرازيل.

وقال أراوجو إن البرازيل ستواصل استقبال اللاجئين من جارتها فنزويلا، لكن الهدف الأساسي هو استعادة الديمقراطية في هذا البلد.