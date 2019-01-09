أستراليا تحقق في إرسال طرود «مشبوهة» إلى بعثات دبلوماسية

عبارة تنقل سياحًا في نهر «يارا» في ملبورن (فرانس برس)

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، أنها تحقق في قضية طرود مشبوهة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبيرا وملبورن.

وأكدت الشرطة أن هذه الطرود لا تزال غير خطيرة على الأرجح، وأنها قيد التحليل، موضحة أنها أُرسلت إلى عناوين عدة في العاصمة والمدينة الكبيرة الواقعة في جنوب البلاد.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»: «يتمّ فحص هذه الطرود من جانب أجهزة الطوارئ». وكانت القنصلية البريطانية في ملبورن أول المستهدفين.

وصرح ناطق باسم المفوضية البريطانية العليا، وهي تعادل السفارة البريطانية في دول الكومنولث: «نحن على تواصل مع الشرطة الفيدرالية والسلطات المحلية بشأن هذا الوضع. جميع موظفينا بخير».

وأشارت قنصلية الولايات المتحدة لدى ملبورن أيضًا إلى أنها تلقت طردًا «مشبوهًا» تم التعامل معه من جانب رجال إطفاء المدينة والشرطة الفيدرالية التي فتحت تحقيقًا.

وأفادت وكالة «فيك ايمرجنسي»، المكلفة حالات الطوارئ والمرتبطة بحكومة ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن، عن حالات عدة من المواد المشبوهة تم اكتشافها في المدينة، بما في ذلك قرب بعثات دبلوماسية تابعة لإسبانيا واليابان ومصر والهند وباكستان.