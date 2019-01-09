ترامب يطلب 5.7 مليارات دولار لبناء «حاجز فولاذي» على الحدود مع المكسيك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي خطاباً إلى الأمّة من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. (فرانس برس)

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوّل خطاب له إلى الأمّة من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض الثلاثاء تمويلاً بقيمة 5,7 مليارات دولار لبناء «حاجز فولاذي» على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب: «بناء على طلب الديموقراطيين سيكون حاجزاً فولاذياً بدلاً من جدار إسمنتي»، مشيراً إلى أنّ الوضع على الحدود الجنوبية لبلاده يمثّل «أزمة إنسانية وأمنية متزايدة».

وأضاف: «في إطار مقاربة شاملة لأمن الحدود، طلب خبراء إنفاذ القانون 5,7 مليار دولار من أجل بناء حاجز مادي».

وأكّد ترامب في خطابه أنّ «حدودنا الجنوبية هي بوابة الدخول لكميّات ضخمة من المخدّرات، بما في ذلك الميثافيتامين والهيرويين والكوكايين والفينتانيل».

ولم يفت الرئيس الجمهوري أن يحمّل أخصامه الديموقراطيين المسؤولية عن «الإغلاق الحكومي» الذي يشلّ منذ أكثر من أسبوعين قسماً من الإدارات الفدرالية في البلاد، متّهماً هؤلاء بأنّهم «يرفضون تمويل أمن الحدود».

وعلى الرّغم من النبرة الحادّة التي اتّسم بها خطابه الذي استغرق تسع دقائق فإنّ الرئيس لم يأت على ذكر أي إجراء طارئ استثنائي يمكن أن يلجأ إليه للحصول على التمويل الذي يريده، وهو خيار سبق له وأن لمّح إليه.