الجيش الأميركي يقتل 6 متشددين في ضربة جوية بالصومال

قال الجيش الأميركي إنه قتل ستة متشددين في ضربة جوية بالصومال يوم الأحد في منطقة بإقليم شبيلي السفلى.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان مساء الاثنين «تقييمنا الآن أنه لم يسقط مصابون أوقتلى من المدنيين في هذه الضربة الجوية»، وفق «رويترز».

وتم تنفيذ هذه الضربة الجوية للقضاء على حرية حركة الشباب وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية في المنطقة. وصعدت القوات الأميركية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي «الشباب». وقال الجيش الأميركي الشهر الماضي إنه قتل 62 متشددًا في ست ضربات جوية.