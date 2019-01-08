القبض على رجل هاجم أطفالًا بسكين في حادث عنف في العاصمة الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 03:41 مساء
أهالي يرافقون أطفالهم أمام بوابة مدرسة ابتدائية في بكين عقب هجوم بالسيكن. (أ ف ب)

قالت حكومة منطقة شيتشينغ إن الشرطة ألقت القبض على رجل هاجم تلاميذ في مدرسة ابتدائية، اليوم الثلاثاء، في حادث عنف ضد الأطفال في العاصمة الصينية بكين.

وأضافت، في منشور على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب وكالة «رويترز»، أن 20 تلميذًا أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى.

وتابعت أن ثلاثة منهم تعرضوا لإصابات شديدة لكنهم في حالة مستقرة.

ولم تذكر المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم لكن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن التلاميذ تعرضوا لجروح في الرأس ناتجة من استخدام سكين.

وذكرت الوكالة أن ست سيارات شرطة كانت متوقفة أمام مستشفى مجاور للمدرسة.

وامتنعت الشرطة عن التعليق عند الاتصال بها طلبًا لتعقيب بشأن الهجوم.

وتندر جرائم العنف في الصين لكن كانت هناك سلسلة من الهجمات باستخدام سكاكين وفؤوس في السنوات الأخيرة واستهدف العديد منها أطفالًا.

وفي يناير من العام الماضي طعن رجل في جنوب الصين 12 طفلًا بسكين تقطيع خضراوات للانتقام بسبب مشكلات يواجهها في حياته ونزاع مع أحد الجيران.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام في هذا الرجل في الشهر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية