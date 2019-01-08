القبض على رجل هاجم أطفالًا بسكين في حادث عنف في العاصمة الصينية

أهالي يرافقون أطفالهم أمام بوابة مدرسة ابتدائية في بكين عقب هجوم بالسيكن. (أ ف ب)

قالت حكومة منطقة شيتشينغ إن الشرطة ألقت القبض على رجل هاجم تلاميذ في مدرسة ابتدائية، اليوم الثلاثاء، في حادث عنف ضد الأطفال في العاصمة الصينية بكين.

وأضافت، في منشور على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب وكالة «رويترز»، أن 20 تلميذًا أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى.

وتابعت أن ثلاثة منهم تعرضوا لإصابات شديدة لكنهم في حالة مستقرة.

ولم تذكر المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم لكن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن التلاميذ تعرضوا لجروح في الرأس ناتجة من استخدام سكين.

وذكرت الوكالة أن ست سيارات شرطة كانت متوقفة أمام مستشفى مجاور للمدرسة.

وامتنعت الشرطة عن التعليق عند الاتصال بها طلبًا لتعقيب بشأن الهجوم.

وتندر جرائم العنف في الصين لكن كانت هناك سلسلة من الهجمات باستخدام سكاكين وفؤوس في السنوات الأخيرة واستهدف العديد منها أطفالًا.

وفي يناير من العام الماضي طعن رجل في جنوب الصين 12 طفلًا بسكين تقطيع خضراوات للانتقام بسبب مشكلات يواجهها في حياته ونزاع مع أحد الجيران.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام في هذا الرجل في الشهر الجاري.