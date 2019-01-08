ثلاثة قتلى ومئات المصابين في تصادم قطارين بجنوب أفريقيا

أشخاص في موقع تصادم قطارين في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا. (رويترز)

قال تشارلز ماباسو المسؤول بخدمات الطوارئ إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 300 شخص اليوم الثلاثاء في تصادم قطارين في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد وقع الحادث الساعة التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي بعد اندفاع قطار مزدحم صوب قطار متوقف في محطة ماونتن فيو، ويوجد 82 راكبًا من بين المصابين يعانون من جروح خطيرة.

وقال ماباسو، في تصريح إلى الوكالة، «لا نستبعد إمكانية (العثور على) مزيد من الضحايا ونحن نمشط الحطام»، مضيفًا أن هناك تحقيقًا جار للوقوف على سبب التصادم.

وهذا هو أحدث حلقة في سلسلة من حوادث القطارات في جنوب أفريقيا التي توجد بها أكبر شبكة سكك حديدية في القارة الأفريقية.

وفي أكتوبر، أصيب 320 شخصًا بعد أن اصطدم قطار مزدحم قادم من جوهانسبرغ إلى بريتوريا بقطار متوقف.