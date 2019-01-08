أيرلندا: سنوافق على إرجاء موعد «بريكست» إذا طلبت بريطانيا

وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني

أكدت حكومة أيرلندا أنها لن ترفض طلب الحكومة البريطانية تمديد فترة المفاوضات الخاصة بخروجها من الاتحاد الأوروبي، والمشمولة في «المادة 50»، وذلك عقب تقارير أفادت بأن المسؤولين في بريطانيا يدرسون هذا الاحتمال مع نظرائهم في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الثلاثاء: «إذا طلبت الحكومة البريطانية، في نقطة معينة بالمستقبل، تمديد المادة رقم 50 وحصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي، أعتقد أننا لن نقف في طريق هذا الأمر»، وفق ما أوردت جريدة «ذي إندبندنت» البريطانية.

وذكرت الجريدة أن الحكومة البريطانية تدرس كافة الاحتمالات، وبينها إمكانية تأجيل موعد «بريكست»، وسط حالة من عدم اليقين بشأن موقف البرلمان البريطاني من اتفاق الخروج الذي طرحته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

كما أن الحكومة الفرنسية «تركت الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات»، وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لويسو للصحفيين في بروكسل: «لا أعمل على الاحتمالات، لكن الموقف الحالي معقد بما يكفي. لكن السلطات البريطانية لم تطلب ذلك رسميًا بعد».

ولطالما أكدت الحكومة البريطانية رفضها تمديد «المادة 50»، لكن الوزيرة مارغوت جيمس قالت، أمس الإثنين، إن «الحكومة قد تضطر لتمديد المادة 50 إذا خسرت رئيسة الحكومة تصويت البرلمان حول اتفاق الخروج، المقرر الأسبوع المقبل».

لكن وزير الدولة لشؤون «بريكست» ستيفن باركلي أكد من جانبه، صباح اليوم الثلاثاء، أن سياسة الحكومة تقضي بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 29 مارس.