أستراليا ستدرس طلب لجوء الشابة السعودية الهاربة في تايلاند

أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها «ستدرس بعناية» طلب لجوء شابة سعودية عمرها 18 عامًا، أوقفت في مطار بانكوك، بعدما فرت من بلادها، ثم سُمح لها بالخروج رفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في قضية أثارت اهتمامًا عالميًا.

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وقال مسؤول في وزارة الداخلية، لوكالة «فرانس برس»، إن «الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجري دراسته» من قبل المفوضية السامية للاجئين لدى الأمم المتحدة.

وأضاف: «أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين».