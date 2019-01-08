أستراليا ستدرس طلب لجوء الشابة السعودية الهاربة في تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 11:26 صباحا

أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها «ستدرس بعناية» طلب لجوء شابة سعودية عمرها 18 عامًا، أوقفت في مطار بانكوك، بعدما فرت من بلادها، ثم سُمح لها بالخروج رفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في قضية أثارت اهتمامًا عالميًا.

اقرأ أيضًا: مسؤول تايلاندي: الشابة السعودية الموجودة في مطار بانكوك لن ترّحل بالقوة

وقال مسؤول في وزارة الداخلية، لوكالة «فرانس برس»، إن «الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجري دراسته» من قبل المفوضية السامية للاجئين لدى الأمم المتحدة.

وأضاف: «أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منع الرياضيين من تناول القهوة