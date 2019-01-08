البيرو تحظر على مادورو وأعضاء الحكومة الفنزويلية دخول أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 09:51 صباحا
أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (ا ف ب)

أعلنت البيرو، الإثنين، فرض حظر على دخول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأعضاء حكومته إلى أراضيها مما يزيد الضغوط على الزعيم الاشتراكي قبيل توليه مهامه في ولاية ثانية.

وتأتي الخطوة التي أعلنها وزير خارجية البيرو، نستور بوبلويزيو، عقب قرار 12 دولة في أميركا اللاتينية وكندا الجمعة عدم الاعتراف بحكومة مادورو بعد إعادة انتخابه في مايو الماضي.

وقال بوبوليزيو لإذاعة «آر بي بي» البيروفية إن سلطة الهجرة في بيرو ستحصل على «لائحة بأسماء جميع الأعضاء المرتبطين بقيادة نظام مادورو بينهم أفراد من العائلة كي لا يتمكنوا من دخول البلاد». وأضاف أن هذه الإجراءات ستطبق فورًا.

وقال بوبوليزيو أيضًا إن الحظر سيشمل تحويلات مصرفية من أشخاص مشمولين في اللائحة.

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والتقت مجموعة ليما الإقليمية التي تضم 14 دولة في العاصمة البيروفية الجمعة لمناقشة سبل زيادة الضغط على نظام مادورو. ودعت المجموعة التي تضم كندا، مادورو إلى نقل السلطة موقتًا إلى الجمعية التأسيسية التي تسيطر عليها المعارضة، إلى حين إجراء انتخابات حرة.

غير أن المكسيك -التي تحكمها حكومة يسارية جديدة في عهد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور- رفضت التوقيع على البيان. ودافع لوبيز أوبرادور عن القرار الإثنين قائلاً إن إدارته تقوم بتطبيق «سياسة عدم تدخل» فحسب. وأضاف: «المسألة لا تتعلق بالتعاطف الإيديولوجي».

وأعيد انتخاب مادورو في 20 مايو في اقتراع قاطعته معظم أحزاب المعارضة الرئيسة وندد به المجتمع الدولي إلى حد كبير.

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