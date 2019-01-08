كيم أون يصل الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 09:33 صباحا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جينبينغ (فرانس برس)

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، صباح اليوم الثلاثاء، على متن قطار خاص إلى محطة القطارات في بكين، في زيارة تستمر حتى الخميس، ويلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ونشرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء صورة بدا فيها قطار الزعيم الكوري الشمالي المميز بلونه الأخضر الغامق والخط الأصفر الأفقي، وهو يدخل المحطة، وفق «فرانس برس».

وخلال المساء، أعلنت بيونغ يانغ وبكين أن كيم غادر على متن قطار متجهًا إلى الصين، رفقة زوجته ري سول جو، وعدد من كبار المسؤولين، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني.

وتعد بكين الحليف الدبلوماسي الرئيس لبيونغ يانغ الشمالية، ومصدرها الرئيس للتجارة والمساعدات. وزار كيم الصين ثلاث مرات العام الماضي للقاء شي، ولم يتم الإعلان عن أي من تلك الزيارات مسبقًا.

وتوقفت محادثات نزع أسلحة كوريا الشمالية بين بيونغ يانغ وواشنطن، إلا أن التوقعات تتزايد باحتمال عقد ثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إن الطرفين يتفاوضان حاليًا على مكان عقد القمة المرتقبة، لكنه تهرب من الرد على سؤال يتصل بموعد انعقاد هذه القمة.

وردًا على سؤال حول القمة الثانية مع كيم، قال ترامب: «نحن نتفاوض على مكان. على الأرجح سيتمّ إعلانه في موعد ليس بعيدًا».

وفي قمتهما التاريخية في سنغافورة في يونيو الماضي، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. لكن ذلك جاء في اتفاق مبهم لم يتطرّق إلى التفاصيل.

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

بالمقابل يطالب كيم بتخفيف العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي وبرامجها الخاصة بالصواريخ البالستية، ويدين إصرار الولايات المتحدة على نزع ترسانته النووية.

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