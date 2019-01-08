ترودو وترامب يندّدان بـ«الاعتقال التعسّفي» لكنديَّين في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 12:38 صباحا

تباحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفياً الإثنين في «الاعتقال التعسّفي لكنديَّين في الصين» منذ 10 ديسمبر الفائت وطالبا بكين بإطلاق سراحهما، بحسب ما أعلنت أوتاوا.

وقالت الحكومة الكندية في بيان إن ترودو وترامب ناقشا أيضاً «الطلب الذي أرسلته الولايات المتّحدة إلى كندا لتسلّم» المديرة الماليّة لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو التي أوقفتها أوتاوا بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأضاف البيان أنّ ترودو وترامب «جدّدا التأكيد على أهمية احترام استقلالية القضاء وسيادة القانون»، في هذا الملف.

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