هبوط اضطراري لمقاتلة «اف-15» إسرائيلية فقدت غطاء قمرة قيادتها

مقاتلة إف -15 إسرائيلية في أجواء صحراء النقب، 26 ديسمبر 2018. (فرانس برس)

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن مقاتلة «إف -15 » تابعة لقواته الجوية فقدت غطاء قمرة القيادة خلال تحليقها على ارتفاع 30 ألف قدم، لكن طاقمها الذي واجه درجات حرارة منخفضة وصلت إلى 45 تحت الصفر ورياحًا قوية، تمكّن من الهبوط بها بسلام.

وفي تسجيل لما دار داخل قمرة القيادة خلال الحادثة التي وقعت في 2 يناير يسمع صراخ الطيار وملاحه كما يسمع في خلفية التسجيل عصف الرياح وهدير المحرّك، وسط درجات حرارة وصلت إلى 45 تحت الصفر، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وفي التسجيل يسأل الملّاح قائد الطائرة «هل أنت بخير؟"، ليردّ الأخير «نعم أنا بخير». ثم يقوم الطيار بالتبليغ عن الحادث ويقول عبر جهاز اللاسلكي «لقد فقدنا غطاء قمرة القيادة ونباشر عملية الهبوط في أقرب قاعدة». وأوضح البيان أن المقاتلة تمكّنت من الهبوط بسلام، مضيفًا أن رئيس أركان سلاح الجو أمر بوقف الطلعات التدريبية لمقاتلات «إف-15» بانتظار إجراء تحقيق في الحادث.

وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن مقاتلات «إف-15» الأميركية الصنع دخلت أسطول سلاح الجو في سبعينات القرن الماضي، وكانت تعتبر أقوى مقاتلاته حتى ديسمبر 2016 حين بدأت القوات الجوية بتسلّم مقاتلات «إف-35 » التي لا يرصدها الرادار.