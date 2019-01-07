ترمب: الانسحاب الأميركي من سورية سيتم بطريقة «حذرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 07:16 مساء
قافلة عربات عسكرية أميركية في مدينة منبج شمال سورية. (فراسن برس)

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين إلى تبديد المخاوف من انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية حيث أكد أن الانسحاب سيتم «بطريقة حذرة»، مشيراً إلى أن المعركة ضد تنظيم «داعش» لم تنته بعد.

وكتب ترمب في تغريدة «سنغادر (سورية) بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم «داعش»، والتصرف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الأمور»، بحسب «فرانس برس».

وتعرض ترمب إلى ضغوط قوية داخل بلاده وفي عواصم الدول الحليفة له بعد تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى أنه يعتبر أن تنظيم «داعش» قد تم القضاء عليه وأنه يرغب في خروج القوات الأميركية من سورية فورًا.

وتأتي تصريحاته غداة زيارة مستشاره للأمن القومي جون بولتون إلى إسرائيل أبلغ خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الانسحاب الأميركي لن يحدث قبل «هزيمة داعش وعدم قدرته على إحياء نفسه مرة أخرى». وجاءت تلك التطمينات بعد عاصفة دبلوماسية أعقبت إعلان ترمب المفاجئ في ديسمبر بالانسحاب الفوري من سورية.

ويوجد حالياً نحو ألفي جندي أميركي في سورية التي تشهد حربًا أهلية مدمرة، معظمهم يعملون على تدريب قوات محلية تقاتل تنظيم «داعش».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدخين الأطفال تقليد متوارث عبر الأجيال في البرتغال
منوعات
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
دمشق تلاحق «النهضة» التونسية بقضية تسفير «متطرفين» إلى ليبيا و نقلهم لسورية
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
كتيبة «النواصي» توضح حقيقة بيان قوة حماية تأمين طرابلس
ليبيا
الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون ...
رياضة محلية
العاهل الماليزي يتخلى عن العرش
دولى
ليبيا تشارك بالدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ثقافة وفن
العثور على عاج ماموث بمنتجات في كمبوديا
منوعات
مشايخ وأعيان بنغازي: رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين للعدالة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعوديات يتلقين إخطارات الطلاق برسائل على هواتفهن بدءًا من الأحد