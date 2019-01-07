مساعد لخامنئي: أميركا تسعى لمحادثات مع إيران

علي شمخاني (رويترز)

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن علي شمخاني المساعد المقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، قوله يوم الإثنين، إن مسؤولين أميركيين تواصلوا معه خلال زيارة أجراها الشهر الماضي لأفغانستان طلبًا لإجراء محادثات مع طهران، وفق ما نقلت أيضًا «رويترز».

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ مايو أيار عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015 ثم أعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي كان قد تم رفعها من قبل تماشيًا مع الاتفاق.

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ونقلت الوكالة -شبه الرسمية- عن شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله «خلال زيارتي لكابل الشهر الماضي، طلب الأميركيون إجراء محادثات» دون أن يحدد ما كان الجانب الأميركي يريد بحثه. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين أميركيين، وفق «رويترز».

وفي عام 2001 عملت إيران مع الولايات المتحدة للمساعدة في تشكيل حكومة أفغانية جديدة تحل محل حركة طالبان، التي تمت الإطاحة بها من الحكم في حملة عسكرية قادتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات نفذها تنظيم القاعدة على مدن أمريكية في 11 سبتمبر.

وكان شمخاني في كابل الشهر الماضي لإجراء محادثات مع طالبان «للمساعدة في كبح المشاكل الأمنية في أفغانستان». وقال إن حكومة كابل كانت على علم بمحادثاته مع طالبان.

وتربط إيران علاقات وثيقة بالشيعة في أفغانستان المجاورة، حيث قاتلت ميليشيات شيعية متشددي حركة طالبان.

وتتهم واشنطن إيران بمحاولة مذ نفوذها في غرب أفغانستان بتوفير تدريب عسكري وتمويل وأسلحة لطالبان وهي مزاعم تنفيها طهران.

جاءت تصريحات شمخاني بعد أيام من تقارير عن محادثات بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من طالبان بشأن مقترحات لوقف إطلاق النار في أفغانستان وانسحاب القوات الأجنبية في المستقبل قبل مفاوضات سلام محتملة.

ورفض خامنئي عرض ترامب العام الماضي إجراء محادثات مباشرة وقال مسؤولون إيرانيون إن العقوبات التي تفرضها واشنطن ستفشل في تدمير الاقتصاد.

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وفي يوليو، قالت السلطات الإيرانية إن طهران رفضت ثمانية طلبات من الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2017.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بهرام قاسمي الناطق باسم وزارة الخارجية قوله يوم الإثنين: «أوهام أميركا وإجراءاتها العدائية لم تسفر عن شيء، رغم كل جهودها الانتقامية تجاه الشعب الإيراني، وبالتأكيد لن تسفر عن شيء في المستقبل.. لن تذعن أمتنا لضغوط الولايات المتحدة القاسية. لن ننحني قط لمن يتحدثون بلغة العقوبات ويبنون الأسوار بدلا من مد الجسور».