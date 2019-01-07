محكمة تايلاندية ترفض التماسًا لمنع ترحيل فتاة سعودية أُوقفت في مطار بانكوك

لقطة من فيديو عبر حساب رهف محمد القنون (تويتر)

أعلنت محامية تايلاندية، الإثنين، رفض التماس قدمته في محاولة لمنع ترحيل سعودية في الـ18 من العمر، تقول إنها مهددة في بلادها وتم توقيفها الأحد في مطار بانكوك.

وبعد تقديمها التماسًا إلى المحكمة الجنائية في بانكوك لمنع ترحيل رهف محمد القنون، قالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نادثاسيري برغمان، لـ«فرانس برس»: «رفضوا الالتماس»، قبل أن تتوجه للقاء الشابة في المطار.

وتقول السعودية رهف محمد القنون، البالغة من العمر 18 عامًا، إنها وصلت إلى تايلاند عبر الكويت؛ هربًا من عائلتها «المتشددة» على أمل الوصول إلى أستراليا لطلب اللجوء.

لكنها، قالت إن مسؤولين سعوديين وكويتيين أوقفوها في مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، حيث لا تزال محتجزة في فندق تابع للمطار بانتظار ترحيلها. وأكدت القنون، لـ«فرانس برس»، أنها تخشى أن تتعرض للقتل في حال تسليمها للسعودية.

وكانت المحامية برغمان قالت سابقًا: «عندما نشتبه بأن شخصًا اُعتُقل بشكل غير شرعي، نطلب من المحكمة الاتصال بالسلطات المعنية من أجل المساءلة».

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وكان يفترض أن ترحَّل المواطنة السعودية، الإثنين، إلى السعودية عبر الكويت على متن طائرة أقلعت من بانكوك عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي (04:15 ت غ). لكن الطائرة أقلعت أخيرًا دون الشابة السعودية «لأنها تحصنت في غرفة بفندق المطار»، كما قال فيل روبرتسون ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» في آسيا لـ«فرانس برس».

بدوره، قال مدير الهجرة في تايلاند إنه تم توقيف القنون لعدم امتلاكها الوثائق اللازمة وإنها «اشترت تذكرة» العودة إلى السعودية بنفسها.

وأصدرت السفارة السعودية في بانكوك بيانًا نفت فيه أي دور لها في احتجاز الشابة. وتأخذ هذه القضية بُعدًا خاصًّا لأنها تأتي بعد جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الماضي. وتم إطلاق عريضة على موقع «تشاينغ.أورغ» دعمًا لقضية الشابة.

وقالت الفتاة، صباح الإثنين، في شريط فيديو نُشر على «تويتر»: «أدعو كل الأشخاص المتواجدين في منطقة الترانزيت في بانكوك إلى التظاهر ضد ترحيلي».

وأضافت: «لن أغادر غرفتي قبل لقاء ممثل عن المفوضية السامية للاجئين لدى الأمم المتحدة».