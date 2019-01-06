الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 04:28 مساء
متظاهرون في الخرطوم يهربون من الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة. (فرانس برس)

أطلقت الشرطة السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع في اتجاه متظاهرين في الخرطوم، كانوا في طريقهم نحو القصر الرئاسي، وفق ما أكّد شهود.

ويشهد السودان تحرّكات احتجاجيّة منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز، لكنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ الرئيس عمر البشير، بحسب «فرانس برس».

وأكدت السلطات أن 19 شخصًا قتلوا حتى الآن منذ بدء التحركات. لكنّ منظّمة العفو الدولية أحصت حتى الآن مقتل 37 متظاهرًا برصاص قوات الأمن السودانية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق مستقلّ في التطورات. وتجمعت الأحد مجموعات صغيرة من المحتجين في أحياءٍ في وسط العاصمة بعدما دعت إحدى مجموعات المجتمع المدني إلى مسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي.

لكن شرطة مكافحة الشغب تدخلت سريعًا وفرقت المحتجين بإطلاقها القنابل المسيلة للدموع، وفق أحد الشهود. وقال الشاهد إن «الشرطة تمنع حتى تجمع عشرة أشخاص». وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يهربون من القنابل المسيلة للدموع التي تطلقها الشرطة.

ودعا تجمّع المهنيّين السودانيّين الذي يضمّ أطبّاء ومدرّسين ومهندسين السبت أنصاره إلى التجمّع الأحد من أجل مسيرة نحو القصر الرئاسي «لمطالبة البشير بالتنحي»، علمًا بأنه نظم العديد من التظاهرات المماثلة خلال الأسابيع الفائتة.

وجرت تظاهرات الأحد في مدينة ودمدني وسط البلاد، وفق شهود، وصاح متظاهرون «السلام، العدالة، الحرية»، وكذلك في مدينة عطبرة (شمال)، حيث بدأت حركة الاحتجاج. واعتقل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني العديد من قادة المعارضة ونشطاء وصحفيين منذ بدء التظاهرات.

ويعاني السودان اقتصاديًا منذ انفصال جنوب السودان عنه العام 2011، وارتفع معدّل التضخم فيه جرّاء فقدان 70% من عائدات النفط. وتشهد العديد من المدن نقصًا في الخبز والوقود. كذلك، أثر نقص العملات الأجنبية في استيراد بعض الأدوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون ...
رياضة محلية
قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المشروبات الغازية تدمر الكلى