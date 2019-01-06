ولي عهد أبو ظبي يصل إلى باكستان للقاء رئيس الحكومة

وصل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى باكستان الأحد في زيارة إلى إسلام آباد بعد أسابيع من تقديم دولة الإمارات ثلاثة مليارات دولار لدعم اقتصاد باكستان المتعثّر.

وفي خطوة نادرة، استقبل رئيس الحكومة، عمران خان، ولي العهد في قاعدة القوات الجوية الباكستانية حيث حلقت طائرات تابعة لسلاح الجوّ، وفق «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الباكستاني في بيان قبل الزيارة إن دولة الإمارات هي بالنسبة إلى باكستان أكبر شريك تجاري ومصدر استثمارات كبير. وأضاف أن أكثر من 1,5 مليون باكستاني يعيشون في الدولة الخليجية ويرسلون ملايين الدولارات عبر تحويلات مالية إلى وطنهم.

وتعود آخر زيارة لولي العهد إلى باكستان إلى يناير 2007. وتابع البيان أن آل نهيان وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، «سيعقد لقاء ثنائيًاً» مع خان. وأعلنت الإمارات في ديسمبر أنها ستقوم بإيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني لتعزيز «السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك»، في حين تواجه البلاد اتساع أزمة ميزان المدفوعات.

وانخفضت قيمة الروبية الباكستانية حوالي 5% لتسجّل أدنى مستوياتها في نهاية نوفمبر، بعد ما بدا أنه التخفيض السادس لقيمة العملة من جانب البنك المركزي خلال العام الماضي. كما حصلت باكستان على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار من السعودية، وتم الاتفاق على تأجيل لمدة عام لدفع واردات النفط بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وذلك خلال زيارة خان إلى المملكة في أكتوبر.

وتلقت إسلام آباد قروضًا صينية بلغت قيمتها مليارات الدولار لتمويل مشاريع بنى تحتية ضخمة. وزار فريق من صندوق النقد الدولي باكستان في نوفمبر لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن حزمة تمويل محتملة من الصندوق. لكن المناقشات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق.