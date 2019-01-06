موجة صقيع في اليونان تودي بثلاثة أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 03:55 مساء
رجل يحاول فتح باب سيارته أثناء تساقط كثيف للثلوج في خورتياتيس في شمال تيسالونيكي (ا ف ب)

لقي ثلاثة أشخاص في اليونان حتفهم بسبب موجة صقيع غير مألوفة تشهدها البلاد، بحسب ما أعلن مصدر رسمي الأحد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وكان الثلاثة، وهم رجلان وامرأة، في سيارة جرفتها الفيضانات قرب أثينا.

وعُثر على المرأة، السبت، متوفاة جراء الصقيع في السيارة وعلى جثتي الرجلين، الأحد، بعدما جرفتهما المياه، بحسب ما أعلن رجال الإطفاء.

وتواجه اليونان موجة صقيع طويلة الأمد مع حرارة متدنية وصلت في بعض الأماكن إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر، فيما تساقطت الثلوج في عدد كبير من المناطق.

وتلقت أجهزة الإنقاذ كثيرًا من طلبات المساعدة من أشخاص علقوا في سياراتهم أو في منازلهم بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وتمكن رجال الإطفاء، السبت، من إنقاذ متنزهيْن فرنسييْن علقا في غابة في جزيرة ليسبوس.

وبسب الظروف المناخية السيئة، أغلقت العديد من الطرق وعُلّقت خدمات العبارات وألغي انطلاق عدد كبير من القطارات. والجمعة، أرغمت طائرة كانت متجهة إلى سالونيكي (شمال) على تغيير مسارها باتجاه تيميسوارا في رومانيا بسبب عدم وضوح الرؤية.

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