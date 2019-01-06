العاهل الماليزي يتخلى عن العرش

العاهل الماليزي سلطان محمد الخامس (ا ف ب)

أعلن بيان صادر عن القصر الملكي الماليزي، الأحد، أن الملك سلطان محمد الخامس تخلى عن العرش، ما يضع حدًّا للتكهنات بشأن مستقبله بعدما طلب إجازة وسط إشاعات تحدثت عن زواجه بملكة جمال روسية سابقة.

وأفاد البيان بأن «القصر الوطني يبلغ (الشعب) بأن جلالته استقال من منصبه كالملك الـ15 مع دخول ذلك حيز التنفيذ في 6 يناير».

وهذه المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957. ولم يعطِ القصر الملكي أية أسباب تفسر قرار الملك البالغ من العمر 49 عامًا.

لكن سرت تساؤلات بشأن مستقبل الملك الذي تولى العرش في ديسمبر 2016 منذ طلب إجازة لتلقي العلاج في نوفمبر.

وذكرت تقارير على الإنترنت أنه تزوج ملكة جمال موسكو السابقة في روسيا، رغم أن مسؤولين في القصر الملكي في ماليزيا لم يعلقوا بعد على الإشاعات.