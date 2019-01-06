مئات المحتجات من «السترات الصفراء» يتظاهرن في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 02:45 مساء
نساء من السترات الصفراء يتظاهرن في باريس (ا ف ب)

تجمعت مئات النساء من «السترات الصفراء» صباح الأحد، في ساحة الباستيل وسط باريس، لتقديم صورة «غير مسبوقة» للحركة، وذلك غداة الاحتجاجات التي تميزت بأعمال عنف جديدة.

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وغنت النساء، اللواتي تجمعن على مدخل أوبرا الباستيل، النشيد الوطني الفرنسي، وهن يحملن بالونات صفراء. وبعد ذلك، قمن بتطويق الساحة ما عرقل حركة السير قبل أن يتوجهن إلى ساحة الجمهورية.

وقالت كارين (42 عامًا) وهي ممرضة أتت من مرسيليا لوكالة «فرانس برس»: «نسعى لأن يكون لدينا قناة أخرى للتواصل غير العنف من خلال تنظيم أول تظاهرة للنساء، لأن كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن الحركة هو أعمال العنف وننسى جوهر المشكلة».

وأضافت هذه السيدة، وهي إحدى مؤسسات مجموعة «نساء السترات الصفراء» على «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «إن هذا الحدث ليس نسويًا ولكنه يهدف إلى إعطاء صورة غير مسبوقة للحركة».

وتظاهر حوالي 50 ألف شخص السبت في جميع أنحاء فرنسا في يوم التعبئة الثامن لحركة «السترات الصفراء» منذ نوفمبر الماضي، والتي شابتها أحيانًا أعمال عنف.

وانطلقت حركة «السترات الصفراء» في السابع عشر من نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الفقيرة والوسطى ينددون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.

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ولم يأبه هؤلاء للتنازلات التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون عبر إلغاء زيادة على أسعار الوقود واتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية بلغت كلفتها على الخزينة عشرة مليارات يورو، اضافة الى إعلان بدء نقاش وطني في منتصف يناير.

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