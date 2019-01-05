شكري والجهيناوي يبحثان العلاقات المشتركة وتطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 07:09 مساء

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، أوجه تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل وتطورات القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين، وذلك أثناء زيارة الوزير الجهيناوي الحالية إلى القاهرة بصفته مبعوث رئيس الجمهورية التونسي لتسليم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة لحضور القمة العربية المقبلة في تونس.

وقال المستشار أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي على ضوء حرص الجانبين على استمرار قنوات التواصل والتشاور في شأن تطورات قضايا المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران الالتزام الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا على كافة الأصعدة، واستمرار التنسيق من أجل الدفع بالحل السياسي في إطار حوار ليبي - ليبي ووفقًا للاتفاق السياسي الليبي، وبما يسمح باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول أيضًا تطورات الأوضاع في سورية، وأبرز مستجدات القضية الفلسطينية، فضلًا عن بحث سبل تنسيق جهود مكافحة الإرهاب على نحو يحقق آمال الشعوب في الوصول إلى مزيد الأمن والاستقرار والرخاء.

واستطرد الناطق الرسمي، بأن المناقشات تطرقت إلى التقدم المحرز في عدد من مجالات التعاون الثنائي القائم، فضلًا عن استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين. وثمن الوزير شكري في هذا الصدد المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى حرص مصر على بذل مزيد الجهد للدفع بأطر التعاون الثنائي إلى الأمام.

ومن جانبه، أعرب الوزير الجهيناوي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة والأخوية مع مصر، وسعيها إلى دفع وتعزيز تلك العلاقات، مؤكدًا حرص تونس على التنسيق والتشاور مع القاهرة تجاه القضايا المختلفة.

كما حرص الوزير الجهيناوي خلال اللقاء على إطلاع الوزير شكري على الترتيبات الجارية التي يقوم بها الجانب التونسي لاستضافة أعمال القمة العربية المقبلة في مارس المقبل، مشيرًا إلى تطلعهم لإنجاح القمة في إطار مزيد تعزيز التعاون والتضامن والعمل العربي المشترك.

وذكر حافظ في ختام تصريحاته، أن وزير الخارجية شكري أعرب عن تطلعه للتشاور وتنسيق المواقف مع تونس خلال الفترة المقبلة في شأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران
ليبيا
منع الرياضيين من تناول القهوة
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يونيسيف: 72 سنة متوسط أعمار الليبيين مواليد اليوم الأول من العام2019