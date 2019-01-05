السيسي يؤكد دعمه استقرار السودان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 06:30 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي في روسيا. (فرانس برس)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، دعم القاهرة الكامل لاستقرار السودان وأهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك خلال استقباله المساعد الأول للرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وأضاف أن الرئيس المصري أكد «اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا».

ويشهد السودان تحركات احتجاجية منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز. وتابع الناطق الرئاسي المصري أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الذي توِّج في الآونة الأخيرة «بنتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية العليا» التي عُـقدت في أكتوبر الماضي في الخرطوم.

وقال إنه تم تأكيد أهمية «إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين والدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما، وتعزيز النقل النهري». من جانبه أعرب الميرغني عن «تطلع السودان للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة».

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زار الخرطوم في 27 ديسمبر الماضي، حيث أكد دعم مصر للسودان في وقت تواجه الحكومة السودانية تظاهرات ضد رفع أسعار الخبز شهدت مقتل عدد من المتظاهرين.

ومطلع نوفمبر زار البشير مصر بعد أسبوعين من استضافة الخرطوم الرئيس المصري برفقة 12 وزيرًا من حكومته؛ لإجراء مباحثات بين البلدين تم خلالها توقيع اثني عشر اتفاقًا. وإثر الزيارة قررت الحكومة السودانية إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي استمر 17 شهرًا.

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