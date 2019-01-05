العاصفة «بابوك» تسقط 4 قتلى في تايلاند وتستثني الجزر السياحية

آثار العاصفة التي ضربت تايلاند (الإنترنت)

أوقعت العاصفة «بابوك» الشديدة القوة التي تضرب جنوب تايلاند منذ الخميس أربعة قتلى، وتسببت بفيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي، غير أن الجزر السياحية في البلاد بقيت بمنأى عنها، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وتترافق «بابوك»، وهي أول عاصفة استوائية تضرب المملكة منذ ثلاثين عامًا خارج موسم الأمطار، مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 75 كلم في الساعة، وأمواج يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة وخمسة أمتار، وأمطار غزيرة تسببت بكثير من الفيضانات.

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وارتفعت حصيلة العاصفة منذ الخميس إلى أربعة قتلى ومفقود واحد، مع وفاة رجلين بعد ظهر الجمعة في محافظة ناخون سي ثامارات. وأوضحت الشرطة، أن الضحيتين هما شخص (35 عامًا) قتل جراء سقوط شجرة على منزله، وآخر (46 عامًا) قتل في حادث سيارة نتيجة الانزلاق بسبب الأمطار.

وقُتل صياد من محافظة باتاني قرب الحدود مع ماليزيا صباح الجمعة حين قلبت أمواج عالية مركبه وهو عائد إلى المرفأ، كما أن أحد أفراد الطاقم لا يزال مفقودًا. وغرق أحد الرعايا الروس الخميس في كوه ساموي.

وكان الإعصار غاي، آخر ظاهرة مناخية كبيرة تضرب المنطقة في هذه الفترة من السنة، خلف مئات القتلى عام 1989.

وتراجعت حدة العاصفة بابوك صباح السبت وتحركت نحو بحر أندامان حيث يقع منتجعا كرابي وفوكيت السياحيان من دون التسبب بضحايا، ثم ابتعدت عن تايلاند، كما ذكر مركز الأرصاد الجوية التايلندي.

وكانت العاصفة استثنت جزر كوه ساموي وكوه فانغان وكوه تاو في خليج تايلاند الجمعة ، وهي جزر تشهد إقبالاً سياحيًا في فترة أعياد رأس السنة. وبقي مئات السياح عالقين في هذه الجزر الجمعة بانتظار تحسن الطقس، فيما بقيت حركة العبارات متوقفة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ثلاثة مطارات.

وقال كيتيبوب رودون رئيس إدارة منطقة كوه ساموي لوكالة فرانس برس السبت إن «من المفترض أن يغادر بعض السياح المكان اليوم مع إعادة فتح المطار واستئناف حركة العبارات».

وأضاف: «في ساموي، لم يقع ضحايا ولحقت ببعض المنازل أضرار جزئية من جراء الرياح». إلا ان الأعلام الحمر التي تمنع السباحة لم تسحب بعد عن بعض الشواطئ.

من جهته، قال كريكراي سونغثاني، رئيس إدارة منطقة كوه فانغان، المشهورة بأعيادها لدى اكتمال القمر: «لقد انتهى كل شيء. الـ10 آلاف سائح الذين بقيوا في جزيرتنا هم في أمان»، موضحًا أن الرياح العنيفة لم تتسبب سوى بأضرار طفيفة.

30 ألف منزل بلا كهرباء

وكانت السلطات التايلاندية أصدرت عددًا كبيرًا من التحذيرات وفتحت كثيرًا من الملاجئ، خشية حصول أضرار كبيرة.

وتسبب سقوط الأشجار والأعمدة التي ألحقت أضرارًا بخطوط الكهرباء، بانقطاع التيار عن اكثر من 200 ألف منزل في أربع محافظات، لاسيما ناكون سي ثامارات وسورات ثاني. وذكرت دائرة الوقاية من الكوارث أن «التيار ما زال مقطوعًا عن حوالي 30 ألف منزل».

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال بونشواي شوايسري من قرية تالوم بوك كاب بمحافظة ناخون سي ثامارات، بينما كان يزيل الوحل الذي يملأ منزله «كنت أظن أن منزلي قد دمر بالكامل. السقف لا يزال قائمًا، وهذا ما يطمئنني».

ولا تزال القرية التي تغمر المياه جزءًا من شوارعها، محرومة بالكامل من الكهرباء.

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من جانبها، ذكرت شركة الطاقة الوطنية «بي.تي.تي اكسبلوريشن أند برودكشن بي.سي.ال» التي أعلنت تعليق انشطتها في اثنين من أكبر حقول الغاز في البلاد، هما بونغكوت وايراوان، أنها «تتوقع استئناف الإنتاج في السادس من يناير».

واجتاحت العاصفة بابوك جنوب المملكة في ذروة الموسم السياحي، ما يشكل نكسة للاقتصاد التايلاندي الذي يعتمد كثيرًا على السياحة. ومن المتوقع أن تستقبل البلاد 40 مليون سائح هذا العام تزور أكثرية منهم المنتجعات الجنوبية.

آثار العاصفة التي ضربت تايلاند (الإنترنت)

آثار العاصفة التي ضربت تايلاند (الإنترنت)