سقوط ضحايا في إطلاق نار قرب لوس أنجليس (فيديو)

جانب من الحادث (الإنترنت)

أعلنت شرطة كاليفورنيا، السبت، إنها تتحرك بعد تلقي بلاغ بحادث إطلاق نار أسفر عن «عدد من الضحايا» في قاعة بولينغ قرب لوس أنجليس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقالت شرطة منطقة تورانس في تغريدة: «وردت تقارير عن إطلاق نار مع سقوط عدد من الضحايا». وحددت جريدة «لوس إنجليس تايمز» موقع إطلاق النار في قاعة «غيبل هاوس» للبولينغ فيما طلبت الشرطة من المواطنين «الابتعاد عن المنطقة».



Multiple people dead, others injured after shots fired in Torrance bowling alley in #California.

وقال شاهد للجريدة إن «شجارًا كبيرًا» وقع قبل إطلاق النار.

وتبعد مدينة تورانس الساحلية 30 كلم إلى جنوب شرق لوس أنجليس.

ووفق السلطات الصحية، قُتل تقريبًا 40 ألف شخصًا في الولايات المتحدة نتيجة الأسلحة النارية في عام 2017، وهو رقم يتضمن حالات الانتحار.