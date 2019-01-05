6 مصابين في انفجار سيارة مفخخة في بيشاور الباكستانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 10:37 صباحا
عناصر أمن يتفقدون موقع الانفجار في بيشاور (ا ف ب)

أعلنت الشرطة الباكستانية عن إصابة ستة أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة بيشاور (شمال غرب) السبت. وأفادت الشرطة أن عبوة ناسفة بزنة 10 كيلوغرامات زرعت داخل سيارة، كانت متوقفة في منطقة سادار في المدينة.

وقال قائد شرطة بيشاور قزي جميل الرحمن، لوكالة «فرانس برس»: «كان انفجارًا بعبوة ناسفة يدوية الصنع وتم زرع المواد المتفجرة داخل سيارة». وأضاف أن جميع المصابين الستة، بينهم سيدتان، حالاتهم مستقرة.

وقال رئيس فرقة تفكيك القنابل شفقت مالك إن «السيارة بأكملها انفجرت ولم يبق فيها جزء سليم سوى محركها». ودمر الانفجار ثلاثة متاجر على الأقل.

وتواجه باكستان مجموعات إسلامية في منطقة بيشاور منذ العام 2004 حيث نفذ الجيش عدة عمليات واسعة في المناطق القبلية المتاخمة للمدينة. وتحسن الوضع الأمني في بيشاور خلال السنوات الأخيرة رغم أن المنطقة لا تزال تشهد هجمات بمستويات أقل.

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