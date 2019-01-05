العاصفة «بابوك» تتسبب بفيضانات وانقطاع التيار في تايلاند

قارب صيد يغرق قبالة شواطئ ولاية ناراثيوات بجنوب تايلاند

لجأ حوالى ثلاثين ألف شخص إلى مراكز إجلاء إثر فيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة العاصفة الاستوائية «بابوك» التي تجتاح جنوب تايلاند، غير أن الجزر السياحية في خليج المملكة بقيت بمنأى عنها.

وتترافق العاصفة «بابوك» مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 75 كلم في الساعة، وأمواج يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة وخمسة أمتار، وأمطار غزيرة تسببت بكثير من الفيضانات، وهي أول عاصفة استوائية يشهدها جنوب تايلاند خارج موسم الأمطار منذ حوالى ثلاثين عامًا، وفق «فرانس برس».

وأعلن مركز الأرصاد الجوية التايلاندي، صباح اليوم السبت، خفض تصنيفها إلى عاصفة وقد انتقلت إلى فوق بحر أندامان حيث تقع جزيرتا كرابي وفوكيت السياحيتان.

كما أن جزر كوه ساموي وكوه فانغان وكوه تاو في خليج تايلاند بقيت، الجمعة، خارج مسار عين العاصفة، وهي جزر تشهد إقبالًا سياحيًا في فترة أعياد رأس السنة.

ولا يزال مئات السياح عالقين في هذه الجزر، صباح السبت، فيما بقيت حركة العبارات متوقفة، غير أنه من المتوقع إعادة فتح ثلاثة مطارات محلية خلال النهار.

وقال رئيس إدارة منطقة كوه ساموي، كيتيبوب رودون، إنه «من المفترض أن يغادر بعض السياح المكان اليوم مع إعادة فتح المطار واستئناف حركة العبّارات».

وقُطعت الكهرباء عن حوالى مئتي ألف منزل في أربع ولايات، وخصوصًا ناخون سي ثامارات وسورات ثاني، بسبب سقوط أشجار وأعمدة، ما ألحق أضرارًا بخطوط الكهرباء.

وأفادت دائرة الوقاية من الكوارث أن التيار ما زال مقطوعًا عن حوالي ثلاثين ألف منزل. ولم تصدر السلطات في الوقت الحاضر أي حصيلة نهائية لعدد الضحايا.

وضربت العاصفة جنوب تايلاند في وسط الموسم السياحي، ما ألحق ضررًا باقتصاد المملكة المعتمد على السياحة.