طالبان تهدد حقول النفط في شمال أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 08:47 مساء
عناصر من حركة طالبان (أرشيفية:الإنترنت)

قال مسؤولون وسكان، اليوم الجمعة، إن مقاتلي حركة طالبان يهددون آبار النفط الكبرى الواقعة بالقرب من مدينة ساريبول شمال أفغانستان، بعد أيام من الاشتباكات التي سقط خلالها عشرات من أفراد قوات الأمن بين قتيل وجريح.

وتابع ذبيح الله أماني المتحدث باسم حاكم الإقليم: «الوضع الأمني في إقليم ساريبول مزعج»، متابعًا: «تلقينا وعودًا بإرسال تعزيزات إلى المدينة، لكن شيئًا لم يتم بعد».

وسقط نحو 40 من قوات الأمن بين قتيل وجريح بالقرب من ساريبول الثلاثاء خلال اشتباكات استمرت ساعات، مما سلط الضوء على حجم الضغوط التي تواجهها القوات الحكومية الأفغانية على الرغم من تكثيف الجهود لتحقيق السلام.

مقتل 5 جنود في تفجير لحركة طالبان استهدف موقعًا عسكريًا في أفغانستان

وقال أماني «طالبان تشنُّ هجمات واسعة منذ فترة بهدف السيطرة على حقول النفط هذه. أنشأنا قوة حماية خاصة لكنها لا تملك عتادًا حديثًا».

وأضاف أن هناك ثمانية حقول عاملة، وهناك معدات عسكرية بملايين الدولارات بينها عربات مدرعة مخزنة على مقربة. ومضى يقول «هذه الآبار لها أهمية اقتصادية، ليس فقط لإقليم ساريبول، ولكن أيضًا لكل أفغانستان».

ومن شأن الاستيلاء على الحقول توجيه ضربة للحكومة وتعزيز الأوضاع المالية لحركة طالبان، إضافة لإيرادات الضرائب والتعدين والأفيون.

وقال أمر الله صالح مساعد وزير الداخلية إن تعزيزات أرسلت من أقاليم مجاورة إلى حقول النفط كما سيتم إرسال فريق من كابول خلال الأيام القادمة.

وأضاف «حتى الآن المنطقة آمنة لكن لا يمكننا أن ننفي خطر وجود تهديد»، لافتًا إلى أنه «قد تم تنبيه الشركات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران
ليبيا
تعرف على مباريات وملاعب الأسبوع الرابع للدوري
رياضة محلية
المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة
ليبيا
رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
موسى الكوني: دوافع استقالتي من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة
ليبيا
زياد دغيم: عودة النواب المقاطعين هي الحل الأخير لتوحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يمكن رفع نسبة الخصوبة شتاءً؟