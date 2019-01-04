الشرطة الألمانية تعتقل 3 أشخاص في انفجار مكتب حزب البديل من أجل ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 04:01 مساء
الأضرار التي لحقت بمكتب حزب البديل من أجل ألمانيا جراء انفجار في دوبلن. (رويترز)

اعتقلت الشرطة الألمانية ثلاثة تشتبه بضلوعهم في تفجير استهدف مكتب حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في ولاية ساكسونيا بشرق البلاد.

وبحسب وكالة «رويترز» فلم يصب أحد في الانفجار الذي وقع أمام مكتب الحزب في مدينة دوبلن في وقت متأخر من أمس الخميس.

وقال مكتب التحقيقات الجنائية في ساكسونيا في بيان إن الانفجار تسبب في اشتعال النار في المكتب كما ألحق أضرارًا بعدد من السيارات ومبان مجاورة.

وأضاف مكتب التحقيقات الجنائية أن وحدة مكافحة الإرهاب بالمكتب تأكدت من أن الانفجار يمثل تصعيدًا لهجمات دوافعها سياسية ضد مكاتب حزب البديل في ولاية ساكسونيا، والتي تقتصر في العادة على أعمال تخريب.

وقال المكتب: «الهجوم على مكتب حزب البديل من أجل ألمانيا في دوبلن حالة خاصة نظرًا إلى أن القصد من الانفجار كان إيذاء الناس».

وشهدت ساكسونيا أعمال شغب ومظاهرات نظمها اليمين المتطرف بعد مقتل ألماني من أصل كوبي طعنًا في مدينة كيمنتس في أغسطس في هجوم قيل في البداية إنه من تنفيذ اثنين من المهاجرين، واحد من العراق والآخر من سورية.

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