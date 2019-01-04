تسريب بيانات شخصية لمئات المسؤولين والمشاهير الألمان

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أ ف ب)

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن مئات السياسيين الألمان، بمن فيهم المستشارة أنغيلا ميركل، وقعوا ضحية عملية تسريب واسعة لمعلومات خاصة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة، مارتينا فيتز، بحسب وكالة «فرانس برس»، إنه «جرى نشر معلومات شخصية ووثائق تابعة لمئات السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت»، مضيفة: «الحكومة تأخذ هذه الحادثة بجدية بالغة».

وأفادت أن بين المسؤولين السياسيين الذين اُستهدفوا أعضاء في البرلمان الألماني «بوندستاغ» وفي البرلمان الأوروبي وفي جمعيات محلية وإقليمية.

وأضافت أن نوابًا في البرلمان من كافة الأحزاب تأثروا بعملية التسريب. لكنها أكدت أن التحقيقات الأوليّة أظهرت أنه لم يجر تسريب «أي معلومات أو بيانات حساسة» من مكتب ميركل.

ونُشرت المعلومات المسروقة التي شملت عناوين شخصية وأرقام هواتف محمولة ورسائل وفواتير ونسخ بطاقات هوية على الإنترنت عبر موقع «تويتر» في ديسمبر لكن لم يسلط الضوء عليها قبل هذا الأسبوع دون أن يتضح سبب ذلك.

وإلى جانب السياسيين، وبينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، استهدفت التسريبات مشاهير وصحفيين كذلك.

وكانت جريدة «بيلد» وقناة «آر بي بي» أول جهتين تكشفان عن التسريبات.

وأفادت الجريدة أن سرقة البيانات استمرت حتى نهاية أكتوبر لكن لم يتضح متى بدأت.

ونوهت «آر بي بي» إلى أنه «من النظرة الأولى لا يبدو أن (المعلومات) شملت مواد ذات حساسية سياسية (...) لكن يرجح أن يكون الضرر كبيرًا للغاية نظرًا لحجم البيانات الشخصية التي تم نشرها».

وأُبلغ قادة المجموعات البرلمانية بالهجوم في وقت متأخر أمس الخميس بينما أكد المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات وجهاز الاستخبارات المحلي أن التحقيق جار.

وأكد المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات عبر «تويتر» أنه «بحسب معلوماته الحالية، لم يجر استهداف شبكات حكومية».

ونشر حساب على «تويتر» باسم «أوربت» روابط بصورة يومية تضمنت معلومات جديدة. والحساب فُتح في منتصف العام 2017 ولديه أكثر من 18 ألف متابع ويذكر أن مقره هامبورغ ويصف نفسه بتعبيرات على غرار «البحث الأمني» و«التهكم».

وتحدث جهاز الاستخبارات المحلي (المكتب الاتحادي لحماية الدستور) عن هجمات إلكترونية متكررة نُفذت العام الماضي واستهدفت نواباً والجيش وعدة سفارات. ويشتبه أن مجموعة تجسس إلكتروني روسية يطلق عليها «سنايك» نفذت الهجمات.

ويعتقد أن المجموعة التي تستهدف وزارات خارجية وسفارات حول العالم، وتعرف كذلك باسمي «تورلا» أو «أوروبوروس»، مرتبطة بالاستخبارات الروسية.

وفي مارس الماضي، تعرضت شبكات كمبيوتر تابعة للحكومة الألمانية إلى هجمات حيث تمت سرقة بيانات لموظفين من وزارة الخارجية.

ونفت الحكومة الروسية آنذاك تورط أي قراصنة إلكترونيين روس في العملية.