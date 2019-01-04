بومبيو يتوقع قمة قريبة بين كيم وترامب ويستبعد اتفاقًا نهائيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 10:02 صباحا
الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية (ا ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، عن تفاؤله بشأن إمكانية عقد قمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في وقت قريب إلا أنه استبعد أن تثمر عن توقيع اتفاق تاريخي.

والثلاثاء، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عقد قمة تاريخية مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في يونيو، أنه تلقى «رسالة رائعة» من الأخير.

اقرأ أيضًا: كيم يبدي استعداده للقاء ترامب مجددًا

وقال بومبيو، لشبكة «فوكس نيوز»، إنه «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب أن يتم إنجازه، لكنني واثق من أنه ستكون هناك فرصة لإجراء لقاء مجددًا بين الرئيس ترامب والزعيم كيم في الفترة القصيرة المقبلة».

وأفاد بأن القمة ستعمل على «جعل أميركا أفضل وأكثر أمانًا مع تخفيف خطر انتشار الأسلحة النووية وليس فقط خطر تعرضنا إلى (اعتداء) بالأسلحة النووية».

ولدى سؤاله إن كانت القمة المقبلة ستؤدي إلى اتفاق طويل الأمد، قال بومبيو: «سأتفاجأ لو تمكنا من إنجاز كل شيء في هذا الاجتماع، رغم أن القيام بذلك سيكون أمرًا رائعًا».

وفي أول قمة بينهما، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. لكن ذلك جاء في اتفاقية مبهمة لم تتطرق إلى التفاصيل.

اقرأ أيضًا: ترامب يبدي استعداده لعقد قمة ثانية مع كيم أون

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

بدوره، يطالب كيم، الذي حكمت عائلته كوريا الشمالية بيد من حديد على مدى 70 عامًا، بالحصول على امتيازات اقتصادية فورًا وإنهاء الحرب بين الكوريتين التي دارت بين العامين 1950 و1953 رسميًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
تعرف على مباريات وملاعب الأسبوع الرابع للدوري
رياضة محلية
المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة
ليبيا
رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
موسى الكوني: دوافع استقالتي من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة
ليبيا
زياد دغيم: عودة النواب المقاطعين هي الحل الأخير لتوحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
«لاستامبا الإيطالية» تعلق على الغزال الليبي: نقل جوًّا «كما لو كان أية أمتعة»
ليبيا
أبوعون يقدم كشف حساب عقب استقالته من رئاسة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أبو القاسم قزيط: مبادرة ترميم المجلس الرئاسي هي الخيار الوحيد المتاح
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ العام 2019 بهبوط أمام الدينار
ليبيا
برلماني يُقدّم «خارطة طريق» جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية
ليبيا
عن مذكرة لمجلس الأمن.. «لافيكو»: فوائد وعوائد الأموال الليبية بالخارج مجمدة ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يمكن رفع نسبة الخصوبة شتاءً؟