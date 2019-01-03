توقيف قائد «السترات الصفراء» يثير استهجانًا وينذر بتصعيد في فرنسا

مشاركون في احتجاجات «السترات الصفراء» في باريس

أثار توقيف «إريك درويه» أحد قادة تظاهرات «السترات الصفراء» لتنظيمه تظاهرة لم تأذن بها السلطات في باريس، استهجانًا في فرنسا الخميس من جانب المعارضة سواء في اليمين أواليسار ووصف بأنه «فضيحة» يمكن أن تؤجج الأوضاع في وقت بدا فيه أن التعبئة تتراجع.

وأوقف درويه مساء الأربعاء قرب جادة الشانزيليزيه في باريس حيث دعا إلى «تحرك» وإلى «إثارة صدمة لدى الرأي العام»، ووضع قيد الحجز الاحتياطي بتهمة «تنظيم تظاهرة بدون إذن مسبق».

الأمور مسيسة

وخرج بعد ظهر الخميس من الحجز الاحتياطي وقال للصحفيين أمام مركز الشرطة حيث كان موقوفًا «كل ما يحصل هنا له طابع سياسي، الطريقة التي تتم بها الأمور مسيسة».

ونددت زعيمة الحزب اليميني المتطرف «التجمع الوطني» مارين لوبن على تويتر بتحرك السلطات الفرنسية قائلة إن «الانتهاك المنهجي للحقوق السياسية لمعارضيها يرسم صورة مقلقة جدًا عن إيمانويل ماكرون».

من جهته كتب زعيم حزب اليسار المتشدد «فرنسا المتمردة» جان لوك ميلانشون في تغريدة على تويتر «استغلال للسلطة. شرطة مسيسة أصبحت تستهدف وتضايق محركي السترات الصفراء».

ودعا رئيس الوسطيين إرفيه موران إلى «الخروج من الغطرسة والازدراء» بحق السترات الصفراء الذين ينفذون حركة احتجاج في فرنسا منذ شهر ونصف شهر ضد السياسة الضرائبية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة.

وقال محامي درويه إن «الجريمة الوحيدة» التي ارتكبها موكله أنه أضاء «شموعًا في ساحة الكونكورد في باريس في ذكرى ضحايا السترات الصفراء الذين توفوا»، منددًا بتوقيف «تعسفي تمامًا».

شموع وعصا

في 22 ديسمبر أوقف درويه في السبت الرابع من حركة الاحتجاجات في باريس بتهمة «حمل سلاح محظور»، وهو عصا، وسيحاكم في 5 يونيو. ودرويه، سائق شاحنة يظهر على التلفزيون كمتحدث باسم «السترات الصفراء»، حيث دعا إلى تظاهرة في تسجيل فيديو نشر على صفحته على «فيسبوك».

في المقابل دافعت الحكومة والغالبية عن توقيف درويه باسم دولة القانون. وقال وزير الاقتصاد برونو لومير الثلاثاء في دفاعه عن إجراءات التوقيف «هذا يدعى احترام دولة القانون»، متابعًا: «طبيعي عند خرق قوانين الجمهورية أن تواجه العواقب».

من جهتها قالت آني وهي من السترات الصفراء في ديجون (شرق) إن «توقيف اريك درويه فضيحة»، مشيرة إلى أن ذلك «قد يدفع إلى إعادة التعبئة» وصولاً إلى حد ثورة في نهاية الشهر، بحسب قولها.

وانطلقت تظاهرات «السترات الصفراء» في مناطق ريفية في فرنسا في 17 نوفمبر الماضي؛ احتجاجًا على زيادة الضريبة على الوقود. واتسعت لتصبح احتجاجات أوسع ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وأسلوبه في الحكم.

اعتقال يفاقم الأمور

والمتظاهرون الذين تجاهلوا بشكل متكرر قوانين تحتم عليهم الإبلاغ عن تظاهراتهم مسبقًا، كثيرًا ما تصادموا مع الشرطة في باريس ومدن كبيرة أخرى.

وقال المعلق السياسي برونو جودي على قناة «بي.إف.إم» الإخبارية إن اعتقال درويه قد يفاقم الأمور، فيما يبدو أن هذه الحركة تفقد زخمها. وشارك نحو مئتي شخص فقط في آخر جولة من التظاهرات عشية رأس السنة في الشانزيليزيه.

وقال فابريس الموظف في القطاع العام لوكالة «فرانس برس» إن «درويه اعتقل بدون سبب، يجب أن ندعمه».

ومنتصف ديسمبر وبعد أسابيع من أعمال العنف، ألغى ماكرون الزيادة الضريبية على الوقود وأمر بزيادة 100 يورو لخمسة ملايين شخص يتقاضون الحد الأدنى للأجور وبإلغاء ضريبة مقررة على معاشات التقاعد. لكن حركة السترات الصفراء توعدت بالعودة بقوة إلى الشارع هذا السبت.