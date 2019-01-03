الكونغرس الأميركي الجديد يبدأ عمله وسط انقسامات حول سياسة ترامب

الرئيسة المكلفة لمجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي. (أ ف ب)

يبدأ الكونغرس الأميركي بتشكيله الجديد، اليوم الخميس، عمله على وقع الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين المختلفين في العمق حول قضيتي التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية الأخيرة، والتهديد بإطلاق «إجراء إقالة» الرئيس، ما ينذر بنهاية صعبة لعهد دونالد ترامب.

ويضم الكونغرس الـ116 في تاريخ البلاد، رقمًا قياسيًا من النساء والأقليات. ويوجد 435 عضوًا جديدًا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فيما يبقى مجلس الشيوخ المؤلف من 100 سناتور تحت سيطرة الجمهوريين.

ومن المقرر أن تتسلم الديمقراطية نانسي بيلوسي (78 عامًا) رئاسة مجلس النواب، مسجلةً بذلك عودةً لافتة إلى الساحة السياسية الأميركية، على رأس ثالث سلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه مايك بنس، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي حدث متوقع، سيعاد انتخاب بيلوسي في المنصب الذي سبق لها أن شغلته كأول امرأة في تاريخ البلاد بين عامي 2007 و2010.

وتبدأ بيلوسي المعارضة لترامب، يومها الأول في المنصب الجديد بتحدّي الرئيس، إذ خطط الديمقراطيون لأن يطرحوا على التصويت، تدابير مالية مؤقتة تسمح بفكّ إغلاق الإدارات الأميركية المشلولة جزئيًا منذ 22 ديسمبر بسبب عدم الاتفاق على موازنة.

ويهدف الديمقراطيون من هذه الخطوات إلى الظهور بصورة الحزب «العقلاني» بمواجهة ما يرون أنها «نزوات» ترامب. لكن البيت الأبيض سبق أن رفض تلك الطروحات، لأنها لا تتضمّن خمسة مليارات دولار يطالب بها ترامب لتمويل الجدار الذي يرغب ببنائه على الحدود مع المكسيك للتصدّي للهجرة غير القانونية.

في مجلس الشيوخ، لن يكون لتلك الطروحات أي صدى، إذ وعد رئيس الأغلبية الجمهورية بأنه لن يُخضع للتصويت سوى الحل الذي سيحظى بموافقة الديمقراطيين وتوقيع دونالد ترامب.

ويملك الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ (53 مقعدًا من أصل 100)، لكن ذلك لا يمنحهم القدرة على تجاوز الديمقراطيين، فإقرار القوانين المالية يحتاج لأغلبية 60 صوتًا.

وفي اليوم الثالث عشر للإغلاق، لا تزال مسألة إيجاد مخرج للأزمة تبدو صعبة. وتمسك ترامب أمس الأربعاء خلال اجتماع مع الديمقراطيين بموقفه من الجدار الحدودي، قائلًا إن «ذلك قد يدوم لوقت طويل»، قبل أن يدعو مسؤولين من كلا الطرفين للقاء جديد غدًا الجمعة.

وكرّر الديمقراطيون موقفهم المؤيد لأمن «متين» على الحدود، مع استمرار معارضة الجدار الذي يرون أنه «مكلف وغير مجدٍ».

إقرار ضريبي وتحقيقات وإقالة

وقد تؤشر هذه المواجهة لبداية معركة شرسة مقبلة، مرفقةً بوعود بتحقيقات برلمانية عدة تطال دونالد ترامب ومحيطه.

وأول هذه التحقيقات هي تلك المتعلقة بشكوك التعاون بين فريق ترامب الانتخابي وموسكو في حملة الرئاسة العام 2016، علمًا بأن هذه القضية سممت العهد الجمهوري منذ بدايته مع تحقيقات المدعي العام الخاص بالقضية روبرت مولر.

ومع سيطرتهم على مجلس النواب، نال الديمقراطيون رئاسة اللجان البرلمانية ذات السلطات القوية في مجال التحقيقات، تحديدًا تلك المتعلقة بتحديد الشهود وتنسيق تقديم الوثائق المرتبطة بالتحقيق.

ووعد الديمقراطيون بأنهم سيطلبون من الملياردير دونالد ترامب تقديم إعلان ضريبي عن مداخيله. وسبق لترامب أن رفض القيام بذلك خلال الحملة الرئاسية، ما يجعله المرشح الوحيد للرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة الذي يرفض تقديم تصريح ماليّ.

ويمكن على خلفية كل ذلك، أن ترتسم بوضوح أكثر إمكانية طرح «إجراء إقالة الرئيس».

وحتى اللحظة، استبعدت نانسي بيلوسي ذلك السيناريو، مؤكدةً أنها تريد انتظار نتائج التحقيقات أولًا. وقالت بيلوسي للنسخة الأميركية من مجلّة «إل» «إذا توجبّ علينا القيام بذلك، سنتحمّل مسؤولياتنا. لكنني لن أدفع بذلك الاتجاه».

وعلى بيلوسي أن تُخضع مسألة الإقالة للاختبار بين طرفين متبانيّ الموقف: المنتخبون الحديثو العهد الذين يدعون إلى «مقاومة» ترامب من جهة، وأولئك الأكثر اعتدالًا الذين انتخبوا في دوائر انتخابية مؤيدة لترامب، من جهةٍ ثانية.

في الوقت الحالي، لا يبدو أن محاولات عزل الرئيس الـ45 للولايات المتحدة ستذهب بعيدًا: فإذا نجح الديمقراطيون بالتصويت على توجيه الاتهام له في مجلس النواب، يعود لمجلس الشيوخ أن يقرّر في شأن محاكمته.