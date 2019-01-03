واشنطن تحذر طهران من إطلاق صواريخ إلى الفضاء

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إيران من المضي قدمًا في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء وطالبتها بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان أوردته وكالة «رويترز»، «لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر».

وأضاف: «ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية».